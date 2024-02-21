Irak’ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Irak’ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

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Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki terör operasyonları sürüyor.

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 ’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı’ndan geldi.

Bakanlık açıklamasında, “Şehitlerimiz için, milletimiz için, bu aziz vatan için durmadan, yorulmadan tüm gücümüzle mücadeleye devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 6 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristler hangi deliğe girerlerse girsinler kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar!” ifadeleri yer aldı.

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