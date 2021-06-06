Irak'ın kuzeyinde bir asker şehit

Pençe-Yıldırım Harekatı kapsamında, el yapımı patlayıcıya (EYP) basarak yaralanan Piyade Uzman Çavuş Samet Şeke,r kaldırıldığı hastanede şehit oldu.



Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe Yıldırım Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyinde el yapımı patlayıcıya basarak yaralanan bir askerin, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.



Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.



BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit asker için başsağlığı mesajı yayımladı. Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker için yayımlanan mesajda Bakan Akar, "Kahraman silah arkadaşımız 6 Haziran 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.

BİR AY SONRA EVLENECEKTİ

Piyade Jandarma Uzman Çavuş Samet Şeker'in Samsun'daki ailesine acı haber ulaştı.



Bafra ilçesi Şeyhören Mahallesi'nde yaşayan şehidin babası Nurettin ve annesi Münevver Şeker'e şehadet haberi, Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı görevlilerince verildi.



Acı haberi alan aile üyelerini, yakınları teskin etmeye çalıştı. Haberin ardından şehidin baba evinin etrafına Türk bayrakları asıldı.



Şehit Şeker'in nişanlı olduğu, bir ay sonra evleneceği öğrenildi.



Şehidin nişanlısı Nidanur Dursun'un babası Hüseyin Dursun, gazetecilere yaptığı açıklamada, düğünü temmuz ayında yapmayı planladıklarını, çok üzgün olduklarını söyledi.



Şehidin naaşının, yarın Bafra Asri Mezarlık Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Bafra Şehitliği'ne defnedileceği bildirildi.

