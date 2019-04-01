Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatında terör örgütüne ait hedefler vuruldu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, Irak'ın kuzeyi Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği kaydedildi.
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Anadolu AjansıTürkiye
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatında terör örgütüne ait hedefler vuruldu.