Van'ın Başkale ilçesi İran sınırında bir erkek cesedi bulundu.
İlçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan İran sınırındaki Kaşkol Mahallesi kırsalında devriye görevi yürüten İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir erkek cesedi fark etti.
Ceset, otopsi için Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesine gönderildi.
Kimliği henüz belirlenemeyen kişinin, yurda yasa dışı yollardan girdiği ve donarak öldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.
İran sınırında ceset bulundu
Anadolu AjansıTürkiye
Van İran sınırında devriye görevindeki ekipler donarak öldüğü sanılan bir erkek cesedi buldu.
Van'ın Başkale ilçesi İran sınırında bir erkek cesedi bulundu.