İş insanı Ali Rıza Gültekin'in öldürülmesine ilişkin davada karar

İş insanı Ali Rıza Gültekin cinayeti davasında karar açıklandı.

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Baran Barışer, Mehmet Salih Barışer ve Sergen Güler, tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Yargılamanın biteceği hatırlatılarak son sözleri sorulan sanıklar beraat talebinde bulundu.



Mahkeme heyeti, sanıklardan Sergen Güler'i "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.



Güler'e ayrıca "ruhsatsız silah bulundurmak" suçundan 1 yıl hapis ve 30 gün adli para cezası veren heyet, sanıklar Baran Barışer ve Mehmet Salih Barışer'i "kasten öldürmeye yardım" suçundan 10'ar yıl hapis cezasına çarptırdı.



Heyet, sanıklardan 8'ine "kumar oynamak için yer ve imkan sağlama", "suçluyu kayırma" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele verme veya ele geçirmek" suçlarından 5 ay ile 1 yıl 8 ay arasında değişen sürelerde hapis cezası verdi.



Sanıklardan polis memuru Mehmet S.S'nin "görevi kötüye kullanma" suçundan, diğer sanıkların üzerlerine atılı tüm suçlardan beraatlerine hükmetti.



Heyet, iki sanık hakkındaki "suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak tehdit" suçunun düşürülmesine karar verdi.



Mahkeme ayrıca, sanıklar Baran Barışer, Mehmet Salih Barışer ve Sergen Güler’in tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.



NE OLMUŞTU?



İş insanı Ali Rıza Gültekin, 15 Kasım 2018'de, İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Barbaros Bulvarı'ndaki bir binanın 4. katındaki bir iş yerine gelen silahlı kişilerin açtığı ateş sonucu olay yerinde yaşamını yitirmişti.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, kamuoyunda "Barışerler" olarak bilinen suç örgütünün, tefecilik, kumar faaliyeti, alacak verecek problemleri olan kişilerin arasında kendilerine haksız kazanç sağlamak için tehdit ve şiddet kullanarak arabuluculuk yaptıkları anlatılmıştı.



Örgüt elebaşının Mehmet Barışer, örgüt yöneticisinin ise Mustafa Barışer olduğu bilgisine yer verilen iddianamede, maktul Ali Rıza Gültekin'in alacak verecek meselesi nedeniyle örgüt liderinin talimatı ve azmettirmesi üzerine 5 örgüt mensubunca öldürüldüğü iddia edilmişti.



İddianamede, 26 sanık hakkında, "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, tasarlayarak kasten öldürme, kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, tefecilik yapmak, resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyanda bulunma, suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak tehdit ve silahla yağma" suçlarından çeşitli sürelerde hapis cezaları istenmişti.

