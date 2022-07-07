İSKİ hizmet binası açılışında tartışma

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) Zeytinburnu hizmet binasının açılışı yapıldı.



İnşaatına 2018 yılında başlanan ve Bakırköy şube müdürlüğü ile Zeytinburnu hizmet binası olarak hizmet verecek olan Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi'ndeki binanın açılışına, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa katıldı.

İBB Başkanı İmamoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, 100'e yakın noktada, İstanbul'da su baskını, sel gibi görüntülerin oluşmasını engelleme noktasında büyük emek sarf ettiklerini belirtti.

Zeytinburnu Hizmet Binası'nda, geçici bir süre Bakırköy ilçesiyle ilgili hizmetlerin de sunulacağını kaydeden İmamoğlu, yakın zamanda Çatalca'da da benzer bir binanın açılışını yapacaklarını duyurdu.

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Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoy da açılışını yaptıkları binanın bundan önce yapılan işler gibi ilçede hayatı kolaylaştıracağını, vatandaşların İSKİ ile ilgili işlemlerini hızlandıracağını söyledi.

VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ



Konuşmaların ardından binanın açılışı gerçekleşirken, İmamoğlu vatandaşlarla sohbet etti.



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy arasında Abdi İpekçi Spor Kompleksi projesine ilişkin kısa süreli tartışma yaşandı.



DHA'da yer alan habere göre; Ömer Arısoy'un dün yapılan İBB meclisindeki konuşmasını kasteden İmamoğlu, "Senin 1 metrekare yerin olsa iznin olmadan bina yapılabilir mi? O zaman ben senin tüm tabelalarını söküyorum desem kıyamet koparırsın" dedi.



Ömer Arısoy ise Eylül 2020'de projenin İBB'ye gönderildiğini belirterek 1,5 yıl neden cevap alamadığını sordu. İmamoğlu da bakanlığı ve basketbol federasyonuna çağrıda bulunduğunu ancak projenin anlatılmadığını söyledi.

"HİDAYET TÜRKOĞLU DÖNÜŞ YAPMADI"



İmamoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'na konuyla ilgili randevu verdiğini dile getirdi. Türkoğlu'nun projeyi gelip anlatmadığını söyleyerek kendisine dönüş yapmadığını ifade etti.



Arısoy'un itiraz etmesi üzerine İmamoğlu'nun "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı konuşuyor bir dinleyin" dediği duyuldu.



"ÇÖZÜM MİLYONLUK CEZA YAZMAK DEĞİL"



Arısoy'un bunları konuşmanın yerinin kameralar önü olmadığını belirterek, "Bunun çözümünü yeşil alana dokunulduğu gerekçesiyle milyon ceza yazmak değildir" demesi üzerine İmamoğlu, bakanlık ve basketbol federasyonundan cevap alamadığını vurgulayarak “Gerekçesi yeşil alan değil. Haddinden fazla ticari alan gerekçesi var" dedi.



"Mülk sahibi devlettir. Devletin bir parçası büyükşehirdir, gelip konuşacaklar" diyen İmamoğlu, "Sen AKP'lisin diye seninle konuşmuşlar" dedi.



"AYAKÜSTÜ KONUŞMA SAMİMİ DEĞİL"



Arısoy da, "Ruhsatı ben verdim, paydaştır. Bu tavrınızı doğru bulmuyorum. İSKİ'nin açılışından bunu konuşuyoruz. Keşke gelmeseydim" diye konuştu. Ömer Arısoy bir buçuk yıldır cevap alamadığını belirterek, "Böyle ayak üstü olmaz. Samimi değil bu. Medyanın önünde bir ilçe başkanı ile bir büyükşehir belediye başkanının müzakere etmesi doğru değil. Benim devlet terbiyem bu değil" dedi.



İmamoğlu'nun kendisini suçladığını belirtmesi üzerine Arısoy yaptığı konuşmasında İmamoğlu'nun adının geçmediğini belirterek "Bu tavrınız iş görme tavrı değil. Ben buraya İSKİ'nin binasının açılışına geldim keşke yukarıda konuşsaydınız, teessüf ediyorum" diyerek binadan ayrıldı.