İSPARK, İsbike Bisiklet Okulu ile 10 bin kişiye eğitim verecek

Bisikletin şehrin her noktasına kullanılması ve ulaşımdaki payının artması amacıyla büyük bir atılım başlatan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bisiklet kültürünün geliştirilmesi vizyonu doğrultusunda her gün binlerce bisiklet severe hizmet veriyor. Bu doğrultuda İSPARK’ın İsbike akıllı bisikletleri de ulaşımın yeni aracı olurken, kullanıcı sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor.



İstanbul’da bisikletli ulaşım çalışmaları hummalı bir şekilde devam ederken, hizmete açılan yeni yollar ile kent adeta bisiklet ağıyla örülüyor. İSPARK, “Haydi İstanbullular Bisiklet Okulu’na” sloganıyla 7’den 70’e binlerce kişiye bisiklet kültürünü yaygınlaştırmak için eğitim verecek.



HAYDİ İSTANBULLULAR BİSİKLET OKULU’NA



İSPARK, hizmet verdiği İsbike akıllı bisiklet istasyonlarında her geçen gün kullanıcı sayısının artması ve ulaşımda bisikletin yaygınlaşmaya başlaması üzerine “İsbike Bisiklet Okulu’nu” kurarak sürdürülebilir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi.



Bisiklet elçileri yetiştirmek üzere kadınların inisiyatif alarak oluşturduğu “Zincir Kıran Kadınlar” tarafından İsbike bisiklet eğitimine destek verilerek, bisiklet okulunda görev almak için belirlenen kriterlere göre özel olarak seçilen İSPARK personellerine teorik ve uygulamalı eğitim verildi. Eğitim seviyelerini başarıyla tamamlayan ve sertifikalarını alan 25 kişilik bisiklet eğitmenleri, 3 ay boyunca 10 bin kişiye bisiklet kullanmayı öğretecek.

7’DEN 70’E BİSİKLET EĞİTİMİ 14 HAZİRAN’DA BAŞLIYOR



Eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını alan İSPARK eğitmenleri, Yenikapı ve Maltepe Orhangazi Şehir Parkı’nda oluşturulan “İsbike Bisiklet Okulu” sürüş parkurunda çocuklara, gençlere ve yetişkinlere kontrollü, dikkatli ve trafik kurallarına uygun bisiklet kullanmayı öğretecekler.



14 Haziran’da başlayacak eğitimlerin ilk etabı, 7 -12 yaş arası çocuklar, 12-16 yaş arası gençler ve 18 -70 yaş arası yetişkinleri kapsayacak ve 26 Eylül tarihine kadar devam edecek. Bisiklet sürüş eğitimi almak isteyenler https://bisikletokulu.isbike.istanbul/ adresinden başvuru yapacak. Tamamen ücretsiz olarak verilecek eğitim bir kişi için 4 saat sürecek. Uygulamalı olarak verilen eğitimlerin ardından katılımcılara sertifikaları takdim edilecek.



”İSTANBUL, BİSİKLET DOSTU ŞEHİRLER ARASINA GİRECEK”



İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bisikletli ulaşımı yaygınlaştırmak amacıyla alt yapı yatırımlarıyla birlikte yeni bisiklet yollarını da hız kesmeden hizmete açmaya devam ettiğini belirten İSPARK Genel Müdürü Murat Çakır, “ İBB, İstanbul’un bisiklet dostu şehirler arasında yerini alması amacıyla çevre dokusuyla uyumlu projelerini sürdürüyor. İSPARK olarak İsbike akıllı bisiklet paylaşım sistemimizle bu sürece katkı sağlıyoruz. İstanbul’da her yaştan vatandaşımızın bisiklet kullanabilmesi amacıyla “İsbike Bisiklet Okulu” kurduk. Bisiklet eğitiminde uzman ekibimiz tarafından 10 bin kişiye eğitim vererek, çevre dostu bisikletin ulaşımda daha yaygın olarak kullanılmasını destekleyeceğiz. 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü’nde projemizi duyurduk. 14 Haziran’dan itibaren tüm İstanbulluları bisiklet kullanarak daha temiz bir çevrede sağlıklı yarınlara pedal çevirmeye davet ediyoruz” dedi.



İSPARK, şehir içi ulaşımda bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla oluşturduğu “İsbike Bisiklet Okulu” ile her yaş grubundan insanlara; temel bisiklet sürme becerisinin ve kültürünün kazandırılmasını, çevre dostu bisiklet kullanımının yaygınlaşmasını, trafikten kaynaklı kirliliğin azaltılmasına katkı sunmayı hedefliyor.

BİSİKLETLİ ULAŞIMLA SIFIR KARBON SALINIMI



İklim krizini tetikleyen en önemli etmenler arasında ulaşım araçları yer alıyor. Motorlu taşıtların çevreye yaydığı ve küresel ısınmaya sebep olan binlerce kilogram karbon salınımı çevre kirliliğinin en önemli nedenleri arasında bulunuyor. Toplu taşıma ve bireysel araçlar arasında çevre dostu ve sıfır karbon salınımı ile bisiklet ulaşım aracı olarak ön plana çıkıyor. Kısa mesafelerde ulaşım aracı olarak hızla kullanıcı sayısı artan bisikletlerle çevre dostu yolculuk yapılabiliyor.



İSPARK’ın İstanbul’da hizmet verdiği İsbike akıllı bisikletleri 300 noktada 3 bin bisikletle yeni bir ulaşım aracı olarak model oluyor. Çevre kirliliğine sebep olan motorlu taşıtlara karşı alternatif bir ulaşım aracı olarak geliştirilerek İstanbulluların kullanımına sunulan paylaşımlı bisiklet sistemi ile bireysel araç kullanımını azaltarak özellikle kısa mesafelerde bisikletle ulaşımı yaygınlaştırmak hedefleniyor.