Isparta'da otomobil ile traktör çarpıştı: 1 yaralı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde dün akşam saatlerinde Hidayet K. (24) hakimiyetindeki otomobil, Koruyaka köyüne giriş yaptığı esnada, yol ortasında duran Muhammet Ali A.’ya ait traktöre çarptı.

Çarpmanın şiddeti ile traktör tekeri koparak yola savrulurken, traktörün sürücüsü yola savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

