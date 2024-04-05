Isparta'da silahlı seçim kutlamasına soruşturma

Isparta’nın merkeze bağlı Kuleönü beldesinde 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen mahalli idareler seçimlerinde mevcut Belediye Başkanı Nuri Erdoğan’ın kapalı pazaryerinde silahlı kutlama yaptığı görüntülere ilişkin Isparta Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama geldi. Açıklamada, “Konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturma başlatılmıştır” denildi.

Isparta’nın merkeze bağlı Kuleönü beldesinde 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen mahalli idareler seçimlerinde belediye başkanlığı için 4 aday yarıştı. Mevcut Belediye Başkanı AK Parti'li Nuri Erdoğan yüzde 52,17 oy aldı. Seçimin tamamlanmasının ardından Kuleönü kapalı pazaryerine gelen başkan, orada toplanan kalabalığın ortasında havaya ateş ederken görüntülendi.