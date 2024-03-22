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Isparta'da trenin çarptığı traktörün sürücüsü yaralandı

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde trenin çarptığı traktörün sürücüsü ağır yaralandı.

Isparta'da trenin çarptığı traktörün sürücüsü yaralandı

Isparta-İzmir seferini yapan yolcu treni, İncesu köyü Keçiborlu-Karakuyu istasyonu mevkisinde hemzemin geçitten geçmeye çalışan Mehmet S'nin (40) kullandığı traktöre çarptı.

İhbar üzerine yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilen Mehmet S, ilk müdahalenin ardından önce Keçiborlu Devlet Hastanesi'ne, buradan da Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

Bu arada, çarpışma anı, yolcu treninin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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