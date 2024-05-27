İsrail, kentin doğusuna düzenlenen saldırılardan kaçan sivillerin kaldığı Refah'ın batısındaki kampı vurdu. Hava saldırısında aralarında çocukların da olduğu en az 40 sivil öldü.

Saldırının ardından siyasiler sosyal emdya hesaplarından tepki gösterdi.

CEVDET YILMAZ: SİVİL HALKA YÖNELİK HUNHAR KATLİAMLARI ŞİDDETLE KINIYORUZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail'in Refah’ta sivil halka yönelik saldırılarını şiddetle kınadığını belirterek, "İnsanlıktan en küçük nasibi olan herkesi hukuktan ve haktan yana olmaya ve bu barbarlığı acilen durdurmaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.



Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:



"İsrail’in Refah’ta sivil halka yönelik hunhar katliamlarını şiddetle kınıyoruz. Bu vahşete sessiz kalanlar işlenen suçlara ortak olarak tarihin kara sayfalarına geçecektir. İnsanlıktan en küçük nasibi olan herkesi hukuktan ve haktan yana olmaya ve bu barbarlığı acilen durdurmaya davet ediyoruz. Tüm imkanlarımızla mazlum Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz."

ÖMER ÇELİK: BU SOYKIRIM EYLEMLERİ GEREKEN CEZAYI ALACAKTIR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail savaş uçaklarının Gazze'de yerlerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadıkları çadırları bombalayarak ve masum sivilleri diri diri ateşe vererek katletmesini lanetliyoruz." ifadesini kullandı.



Çelik, sosyal medya hesabından, İsrail ordusunun, Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği saldırıya ilişkin paylaşımda bulundu.



Çelik, paylaşımında şunları kaydetti:



"İsrail savaş uçaklarının Gazze'de yerlerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadıkları çadırları bombalayarak ve masum sivilleri diri diri ateşe vererek katletmesini lanetliyoruz. Bu soykırım eylemleri mahkemelerde gereken cezayı alacaktır. Uluslararası toplumun bu soykırım eylemlerine son vermesini engelleyenler bu suça ortaktırlar."

ADALET BAKANI TUNÇ: İSRAİL'İN TERÖR ÖRGÜTÜ DAVRANDIĞININ EN BÜYÜK KANITIDIR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından, İsrail'in Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği saldırıya ilişkin paylaşımda bulundu.



Bakan Tunç, paylaşımında şunları kaydetti:



"İşgalci İsrail'in, Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına savaş uçaklarıyla düzenlediği saldırıyı şiddet ve nefretle kınıyorum. Uluslararası Adalet Divanının saldırıları durdurma kararını yok sayan İsrail'in, evlerinden edilen masum insanların kaldığı çadırlara saldırı düzenlemesi tek kelimeyle alçaklıktır. Yapılan bu hain ve kalleş saldırılar, İsrail'in bir devlet gibi değil terör örgütü gibi davrandığının en büyük kanıtıdır. İnsan haklarından bahseden ülkeler ve uluslararası mekanizmalar, işgalci İsrail'e karşı harekete geçmek için daha neyi beklemektedir? Daha kaç masum insan can vermelidir?"



Yaşananlara ses çıkarmayanlar ve görmezden gelenlerin, İsrail'in işlediği suçlara ortak olduğunu belirten Tunç, soykırım ve katliam yapan İsrail'in, hak ettiği cezayı alması gerektiğini, eninde sonunda da alacağını ifade etti.