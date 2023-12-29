İsrail'den itiraf: Sivil kayıplarının nedeni yanlış mühimmat

İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni 84 gündür vuruyor.



İsrail'in Gazze saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 21 bini aştı. Saldırılara ilişkin İsrail'den bir itiraf geldi.

Geçen hafta 100'den fazla kişinin öldüğü Megazi Mülteci Kampı'na yönelik saldırıya ilişkin konuşan İsrailli bir askeri yetkili, yanlış mühimmat kullanıldığını söyledi.

Bu durumun yoğun sivil kaybına neden olduğunu söyleyen yetkili, "Sivil kaybı önlenebilirdi." dedi.

SİVİLLERE YÖNELİK SALDIRILAR SÜRÜYOR



Mülteci kampları da İsrail saldırılarının hedefi olmaya devam ediyor. Nuseyrat Mülteci Kampına üç hava saldırısı yapıldı. Saldırılarda en az 7 kişi öldü, çok sayıda yaralı var. Vurulan yerlerden biri de Megazi Mülteci kampıydı.



Lübnan sınırında da gerilim tırmanıyor. Hizbullah, daha fazla roket ve silahlı drone'la İsrail'e saldırdı. İsrail savaş uçakları Hizbullah'a ait tesisleri vurdu.