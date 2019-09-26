DEPREM SONRASI PANİK İstanbul'da 5.8 büyüklüğünde deprem sonrası panik

Son dakika haberi! Marmara Denizi'nde merkez üssü İstanbul Silivri açıkları olan 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre saat 13.59'daki depremin derinliği 6.99 kilometre olarak kaydedildi. İstanbul genelinde şiddetli bir şekilde hissedilen sarsıntı büyük paniğe neden oldu. İlk belirlemelere can kaybı yaşanmayan depremde 8 vatandaş hafif şekilde yaralandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu'nun katılımıyla İstanbul Valiliğindeki AFAD koordinasyon binasında İstanbul'da meydana gelen 5,8'lik depreme ilişkin düzenlenen ve yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.





Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bugün 13.59 itibarıyla yaşanan 5,8 büyüklüğündeki deprem anından itibaren tüm kurumların anında teyakkuza geçtiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla oluşturulan fiilen olayı yönetmekle görevli koordinasyonun da Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, İstanbul Valisi Yerlikaya ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AFAD Başkanı Güllüoğlu ve ilgili tüm bakanlıklar ile kurum ve kuruluşların her türlü çalışmayı yürüttüklerini aktardı.



İstanbul halkına ve Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini ileten Oktay, "Elhamdülillah herhangi bir ciddi ağır hasarımızın ve can kaybımızın olmaması, fazla sayıda yaralımızın olmamasından dolayı da biz bu anlamda da biraz daha rahatız. Bunu da bir aslında fırsata dönüştürelim istedik. Yani öncesindeki 5,8 büyüklüğündeki bir depremin İstanbul'da sürekli konuşulan bir konu biliyorsunuz. 'Deprem oldu mu, olacak mı, ne yapabiliriz, hazır mıyız, değil miyiz' ile alakalı bir taraftan depremi ve mevcut ihtiyaçları yönetirken bir taraftan da geleceğe ilişkin hazırlıklarımızı bir kez daha gözden geçirme fırsatını bize vermiştir." diye konuştu.



"172 İHBAR ALINDI"



Oktay, son bir saattir hizmet gruplarıyla çalışma yaptıklarını vurgulayarak, 172 civarında ihbar alındığını, bunlarla ilgili hasar tespit çalışmalarının yapıldığını söyledi.



Silivri Devlet Hastanesinde yapılan çalışmalar sonucunda binanın depreme dayanıklı ve kullanabilir olduğu yönünde bilgi alındığını ve hastanenin hizmetlerine devam edeceğini dile getiren Oktay, "Bahçelievler'de 2 binanın tahliyesi söz konusu oldu. Avcılar'da bir minarenin yıkılmasını biliyorsunuz. Elimizdeki son bilgilere göre, 28 kişiye müdahale edildi. 2 yaralımızın kırıklar sebebiyle hastanede olduğu ve bunların uzun süre kalabileceği ve 2 kişinin de gözlem amaçlı hastanede olduğu bilgisi var. Paniğe gerek yoktur, afetlerin ve krizlerin en etkin yönetim şekli paniğe girmemektir. Son derece rahat hareket ettiğimizde bunu çok daha rahat atlattığımızı hem birey hem de kurum bazında göreceğiz."



"BARINMA, BESLENME GİBİ HER TÜRLÜ HAZIRLIĞIMIZ TAMAMDIR"



Alt yapı, güvenlik ve enerji konularını da değinen Oktay, şöyle konuştu:



"Bunlara baktığımızda herhangi bir sorun yaşanmadı. Özellikle barınma ihtiyacı hissedenler, AFAD Başkanlığına iletebilirler. Barınma, beslenme gibi her türlü hazırlığımız tamamdır. Bu çerçevede müracaat edenlere anında cevap verilmiştir. İlgili kaymakamlıklara da müracaat edebilirler. Bize müracaat edip de hizmet alamayan bir vatandaşımız bulunmamaktadır. Vatandaşlarımız için her türlü tedbiri almış durumdayız. Geleceğe dönük de her türlü tedbiri almış durumdayız. Barınma ve toplanma alanları boyutuna baktığımızda çalışmalarımızın bugünkü deprem çerçevesinde yeterli olduğunu görüyoruz. Herhangi bir talep yok. Yarın itibarıyla de tüm hizmet gruplarımız, daha büyük ölçekteki afetlerle alakalı çalışmalarını güncelleyecek. Sabah da bu çalışmaların tamamını gözden geçireceğiz. Toplanma alanlarına baktığımızda 98 spor tesisi açık alanımız, 7 bin 60 okul bahçemiz, 2 bin 864 park bahçe ve meydanımız bulunmakta. Toplanma alanlarından hemen barınma alanlarına tahliyeyi sağlıyor olabilmemiz lazım. Barınma için İstanbul'daki kamu binalarımızın yüzde 92'sinin büyük ölçekli bir depreme hazır hale getirildiğini gösteriyor elimizdeki bilgiler. Amacımız bunu yüzde 100'e çıkarmak. Binalarımızdaki depreme dayanıklılık oranı arttıkça, bizim barınma ihtiyacımız daha da azalmaktadır. İlk hazırlıklarımızı gözden geçirdik, yarın da tüm Türkiye'deki hazırlığımızı tekrardan gözden geçirmek için bütün hizmet guruplarını görevlendirdik."

"YARIN OKULLARIMIZ AÇIK OLACAK"



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul'da meydana gelen deprem nedeniyle yarın eğitim öğretime ara verilip verilmeyeceğine ilişkin, "Okullarımızdaki durumumuza gelince yarın itibarıyla yaptığımız değerlendirmeler sonucunda, yarın okullarımızı tatil etmemizi gerektiren herhangi bir bulguya rastlamadığımız sonucuna vardık. Yarın okullarımız açık olacak." dedi.



Kentteki toplanma alanlarına ilişkin bilgiler veren Oktay, "Toplanma alanları hakkında aslında bunların nerede olduğu da... Biliyorsunuz e-devlette dünyanın en iyi ülkeleri arasına girmiş durumdayız. Çok ciddi çalışmamız var. Dijital Türkiye boyutunda. Bu söylediğimiz toplanma alanlarının nerede olduğu tamamını e-devletten elde edebilirsiniz. AFAD Başkanlığı'na bunu yayınlamalarını da söyledik. Normalde e-devlet hesabı olmayanların webden görmeleri ile ilgili de vatandaşlarımıza kolaylık sağlasın istiyoruz." diye konuştu.



Oktay, yarın eğitim öğretimin yapılıp yapılmayacağı hususunda ise "Okullarımızdaki durumumuza gelince yarın itibarıyla yaptığımız değerlendirmeler sonucunda, yarın okullarımızı tatil etmemizi gerektiren herhangi bir bulguya rastlamadığımız sonucuna vardık. Yarın okullarımız açık olacak. Öğrencilerimiz okula bekliyoruz." dedi.



Psiko-sosyal hizmet grubuna herhangi bir hizmet talebi gelmediğini aktaran Oktay, şöyle devam etti:



"Güvenlik, asayişte deprem kaynaklı bir sorunumuzun olmadığı, altyapıyla ilgili hizmet grubumuzda da olmadığını ifade etmiştim. Enerjiyle ilgili yine ifade etmiştim. Huzurlarınızda tüm arkadaşlarıma, hizmet grubunda çalışan tüm arkadaşlarımıza, hizmet grubu birimlerimize, 26 hizmet grubumuz var. 28 tane, ikisi çok daha büyük ölçekli olduğunda o da uluslararası hizmet grubu. Bugün elhamdülillah onlara ihtiyacımız olmadı. 26 hizmet grubumuzdan sorumlu tüm arkadaşlarımıza, tüm kurumlarıma yürekten teşekkür ediyorum."



Oktay, hizmet gruplarının 81 ildeki durumu hakkında bilgiler vererek, illerdeki görev ve sorumlulukları anımsattı.



MEDYADAN BİLİNÇLENDİRME TALEBİ



Basından da yapılan haberler konusunda duyarlı olunmasını rica eden Oktay, "Afetlerin yönetiminde panik oluşturabilecek haberler, hiçbirimize fayda sağlamayacaktır. Haber niteliği teşkil edebilir ama haber niteliği teşkil ederken diğer taraftan bir vatandaşımızın burnunun kanamasına, zarar görmesine veya hayatını kaybetmesine sebebiyet verebiliriz. İki vatandaşımıza baktığımızda bu durumu görüyoruz. Aldığımız bilgi o. Birisinin atlaması panikten, diğerinin de düşme kaynaklı. Sizden ricamız panikleyecek hiçbir şey yok, rahatlatıcı ve hizmet gruplarımızın sağlıklı çalışabilmeleri için ortamın sağlanmaya, eğitici faaliyetlere dönük katkı verebilirseniz ben teşekkür ederim. İstanbul halkımıza, tüm Türkiye'deki bireylere, ailelere, öğretmenlere kadar tüm kamu görevlilerimize, muhtarlarımıza kadar, şunu özellikle rica ediyorum. Kendi evinizi, yuvanızı, okulunuzu, sınıfınızı, yurdunuzu, kamu binanızı, kendi çalıştığınız yeri... 'Afete hazır mıyım?' sorusunun cevabı 'Evet' olana kadar lütfen hazırlıklarınıza devam edin. Bu konuda kamuoyunu bilinçlendirebilirseniz yürekten teşekkür ederim tüm milletim adına. Hepimize geçmiş olsun."



Toplantıya, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu da katıldı.



BAKAN KURUM'DAN DEPREM AÇIKLAMASI



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İstanbul'da meydana gelen deprem sonrası İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerimiz başta olmak üzere çevre illerden gelen ekiplerimizle Valiliğimiz koordinesinde AFAD ile hasar tespiti ve incelemelere süratle devam ediyoruz." ifadesini kullandı.



Kurum, İstanbul'da kent genelinde hissedilen ve merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 5,8 büyüklüğünde deprem nedeniyle Twitter hesabından açıklamada bulundu.



Bakan Kurum paylaşımında, şu bilgileri verdi:



"İstanbul'da meydana gelen deprem sonrası İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerimiz başta olmak üzere çevre illerden gelen ekiplerimizle Valiliğimiz koordinesinde AFAD ile hasar tespiti ve incelemelere süratle devam ediyoruz. Depremde can kaybı yaşanmaması en büyük tesellimizdir. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay ile süreci yakından takip ediyoruz. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Allah milletimizi her türlü afetlerden korusun."



KÖPRÜLERDE HASAR YOK



Depremde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün hasar gördüğüne yönelik sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) açıklama geldi.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri, bu iddiaların gerçek olmadığını, köprüde hasar meydana gelmediğini belirtti. Fotoğrafta yer alan köprünün altındaki bölümün platform olduğu kaydedildi.



AFAD’dan yapılan yazılı açıklamada da ise "Deprem sonrası Boğaziçi'ndeki 3 köprüde de yapısal sorun olmadığı belirlendi" denildi.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan 110 kişilik ekip, hasar analizi için çalışma yürütüyor.

ARTÇI SARSINTILAR



Bölgede artçı sarsıntılar da devam ediyor. Depremin ardından en büyükleri 4.1 ve 4.0 olan 34 artçı sarsıntı yaşandı.HABERE GİT

ERDOĞAN: AÇIKLAMALAR YANILTMASIN

ABD dönüşü depreme ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Deprem sonrası AFAD faaliyete geçmiştir. Bu tür zamanlarda çok açıklama yapan olur. Bu tür açıklamalar kimseyi yanıltmasın. Bir kadın sosyal medyada köprüyü kullanmayın halatları koptu gibi densizlik yapmış. Bunu fırsata çevirmek isteyenler var. Binalarda hafif hasar söz konusu" diye konuştu.HABERE GİT

Orta Marmara çukuru Silivri'nin tam karşısında bulunuyor.

AFAD'DAN SON AÇIKLAMA



AFAD İstanbul'daki depreme ilişkin yaptığı son açıklamada şunları kaydeti: "Biruni Üniversitesi karşısındaki surlarda yıkıntı, bazı ilçelerdeki binalarda çatlaklar, Sultangazi ve Eyüp’te iki binada hasar tespit edildi. Avcılar’da bir minare yıkılırken Şirinevler’de yan yatan bir bina tahliye edildi. İstanbul'daki deprem sonrası enerji hatları ve altyapıda bir sorun tespit edilmezken bazı baz istasyonlarında yoğunluk yaşanıyor."



VALİLİKTEN AÇIKLAMA



İstanbul Valiliği'nden depreme ilişkin açıklamada, "Deprem sonrası 14.20 itibariyle ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır" denildi.

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU'DAN AÇIKLAMA



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı açıklamada, depremde can ya da mal kaybının yaşanmadığını; Avcılar'ın yanı sıra Sarıyer'de de bir caminin minaresinin yıkıldığını söyledi.HABERE GİT

22 TRAFO MERKEZİNDE KESİNTİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez BEDAŞ'ta 22 tane trafo merkezinde kesinti olduğunu 12 trafonun devreye alındığını kaydetti.

"BİR VATANDAŞIN BACAĞI KIRILDI"



Turan Hançerli Avcılar Belediye Başkanı da ilçede bir caminin minaresinin yıkıldığını başka hasar olmadığını söyledi. Hançerli, "Can kaybı yok ancak panikle ikinci kattan atlayan bir vatandaşımızın bacağı kırıldı" dedi.

CAMİNİN MİNARESİ BÖYLE YIKILDI

VATANDAŞLARA UYARI



NTV'ye konuşan AFAD Deprem Dairesi Başkanı Murat Nurlu, "Bu depremin artçıları olacaktır. Vatandaşlardan istediğimiz hasarlı binalara girmesinler" dedi. Teorikte deprem sonrası bir derece daha düşük (4.7-4.8) sarsıntılar meydana gelebileceğini söyleyen Nurlu, "Yaptığımız çalışmalarda depremin herhangi bir fayı tetikleyip tetiklemeyeceğini söylememiz söz konusu değil. Dedikodulara itibar etmeyelim. AFAD Başkanlığı'ndan gelecek açıklamaları dikkate alalım. Sürekli aktiviteyi izlemekteyiz" diye konuştu. Nurlu, şöyle devam etti: Biz deprem ülkesiyiz. Bu gerçeği kabul etmemiz gerekiyor. Önce birey olarak hazırlanmalıyız. Sakin olalım panik yapmayalım en önemli konu bu.



"YER KABUĞUNU KIRABİLECEK GÜÇTE"



NTV'ye konuşan Kızılay Başkanı Kerem Kınık ise şunları söyledi:



"Bir hasar bilgisi yok. Ancak bu 5.8 yer kabuğunu kırabilecek büyüklükte enerji oluşturabilecek bir deprem. Bu çerçevede hasar oluşmuş olabilir. Hasarlı binalara girilmemeli. Önümüzdeki haftalarda 4 ve üzeri büyüklüğünde artçılar olabilir. Bu işin şakası yok, depreme hazır olmalıyız. 1999 öncesi binaların neredeyse tamamı riskli. Deprem yönetmeliğine göre yapılmadı."



Bir okulda konuşma yaparken depremin meydana geldiğini söyleyen Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Vatandaşlara hasarlı binalara girmemeleri konusunda uyuyoruz. Şüpheli binalarda ekiplerimiz giderek inceleme yapılacak" diye konuştu.

"FAYDALI BİR DEPREM OLABİLİR"



NTV canlı yayınına telefonla katılan ODTÜ Öğretim Üyesi Prof.Dr Haluk Sucuoğlu, depremin bağımsız bir deprem olabileceğini söyledi. Sucuoğlu, "5.8 daha ciddi, 4.6'lık deprem gibi değil. Orta şiddetli bir deprem sınıfına girmiş oluyor. Öncü olup olmadığı bilinmiyor. Faydalı bir deprem olarak görülebilir. Ama bu İstanbul'da beklenen 7 büyüklüğündeki depremin şiddetini azaltmaz" diye konuştu.VİDEOYA GİT

"ENDİŞE VERİCİ OLABİLİR"

İTÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Sinan Özeren, şunları kaydetti:



"Burada çok az deprem oluyor. Kilitli bir segmentin üzerinde bu depremler oluyorsa özellikle en ucunda oluyorsa son derece endişe verici bir durum. Endile etmek değil bir şeyler yapmak gerekir. Zaman kaybedilmeksizin devlet kurumları tarafından finanse edilerek bir şeyler yapılmalı."VİDEOYA GİT

ÖNCESİNDE DE SARSINTILAR OLDU



Aynı bölgede önceki gün 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Marmara Denizi'nde gün içinde de saat 12.00'de 2.9; 10.52'de 2.1, 10.32'de 3.6 büyüklüğünde depremler meydana gelmişti.

DEPREM ANINDA YAPILMASI GEREKENLER NELER?