İstanbul Avcılar'da Amasyalılar Caddesi'nde, saat 12.00 sıralarında alacak verecek ve mülk anlaşmazlığı nedeniyle daha önceden husumet bulunan iki grup karşı karşıya geldi.



Gruplar arasındaki kavga silahlı çatışmaya döndü. evredekilerin panikle kaçıştığı çatışma sonucunda her iki gruptan toplam 5 kişi ile sokaktan geçmekte olan bir kadın yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, olay yeri ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. Yaralılar, ambulanslara çevredeki hastanelere götürüldü.



Çatışmaya karışan kişilerin kullandığı öğrenilen iki otomobil olay yerinde kalırken, çevrede çok sayıda boş kovana rastlandı. Polis, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı. Olay yerinden geldikleri otomobil ile kaçan şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.