İstanbul Çekmeköy'de eşi ile tartışan ve kendisini binanın ikinci katından aşağı atan Ayşe Y. (45) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Soğukpınar Mahallesi'nde gerçekleşen olayda emniyet güçlerince aktarılan bilgiye göre, Ziyaettin Y. (47) isimli kişi, eşi Ayşe Y. ile görüşmek için eve gitti. Ziyaettin Y. eve alınmayınca tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ayşe Y. kendisini binanın ikinci katından aşağı attı.
Hastaneye kaldırılan Ayşe Y. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Şüpheli Ziyaettin Y., olaydan bir süre sonra karakola giderek teslim oldu.
Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.