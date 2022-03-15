İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden 14 Mart Tıp Bayramı açıklaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Taksim'de 14 Mart etkinliği sırasında yaşanan arbedeyle ilgili açıklama yaptı.



Yazılı açıklamada, "14.03.2022 Pazartesi günü saat 11.00 sıralarında Beyoğlu ilçesi Taksim Meydanı'na gelen Türk Tabipler Birliği'ne mensup 20 kişilik bir grup tarafından basın açıklaması yapılmak istenilmiştir. Alanda bulunan görevlilerimizce kendilerine, her yıl 14 Mart'ta olduğu gibi Atatürk Anıtı'na çelenk koyabilecekleri, ancak meydanın, 'basın açıklamaları yapılacak yerler arasında olmadığı' ifade edilmiştir" denildi.

"GRUBA MÜDAHALEDE BULUNULMAMIŞTIR"



"Grup üyelerinin, basın açıklaması yapmadan çelenk koymayacaklarını söyleyerek, Atatürk Anıtı'na doğru yürüyüşe geçmeleri üzerine, grubun yürüyüşü engellenmiştir" denilen açıklamada, "Görevlilerimize yönelik fiziki taşkınlıkta bulunulmuş, bu sırada yere düşen bir hekim, görevlimizin yardımıyla yerden kaldırılmıştır. İddia edildiği gibi gruba, görevlilerimizce herhangi bir müdahalede bulunulmamıştır. Kendilerine tekrar tekrar, Anıta çelenk koyarak İstiklal Marşı okuyabilecekleri bildirilmiş, ancak bunu kabul etmeyen grup üyeleri, çelengi bariyerlere bırakarak alandan ayrılmışlardır" ifadeleri yer aldı.

OLAY



İstanbul Tabip Odası Başkanı Pınar Saip ve yöneticilerden oluşan bir grup, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla dün Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk koymak için meydana gitti.



Basın açıklaması yapmak isteyen gruba izinleri olmadığını belirten polis ekipleri, sadece anıta çelenk konulabileceğini söyledi.



Kısa süreli gerginlik yaşayan grupla polis ekipleri arasında yapılan müzakerelerden sonuç çıkmayınca gruptakiler çelengi protesto amaçlı polis bariyeri önüne bıraktı.

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