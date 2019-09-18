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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebeke tarafından futbol ve diğer spor müsabakalarına ilişkin, internet üzerinden yurtdışı merkezli yasadışı bahis oynatıldığı ihbarı üzerine 3 ay önce teknik ve fiziki takip başlattı.
Söz konusu soruşturma kapsamında, İstanbul, Tekirdağ ve Antalya'da 42 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 31 kişiden 27'si yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital malzeme, banka hesap cüzdanları ve kartları ile yasadışı bahisten elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.
Mevcut yöntemle 5 milyon liranın üzerinde haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.