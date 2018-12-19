İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı vatandaşların usulsüz engelli raporu almasını sağladığı öne sürülen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan yazılı açıklamada, "Üsküdar Devlet Hastanesi bünyesinde düzenlenen sahte engelli raporları vasıtasıyla emeklilik, ilaç yardımı, bedelsiz ulaşım, vergi indirimi gibi imkanlardan faydalanıldığı yönünde alınan ihbar üzerine, 'kamu kurumu zararına dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından soruşturma başlatılmıştır" denildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Bu soruşturma kapsamında toplanan delillere göre 46 kişinin sahte rapor tanzim ettirip muhtelif kamu kurumlarını zarara uğratmak suretiyle atılı suçları işledikleri yönünde yeterli şüphe oluşması üzerine alınan hakim kararlarına istinaden 19.12.2018 tarihinde İstanbul, Malatya, Çanakkale, Kocaeli ve Trabzon illerinde şüphelilerin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla eş zamanlı arama yapılarak 40 şüpheli gözaltına alınmış olup, diğer şüphelilerin yakalanmalarına yönelik çalışmalar da aralıksız olarak devam etmektedir."

Zanlıların, sağlıklı veya engel oranı düşük olmasına rağmen sağlık kuruluna görünecek vatandaşları rapor alacakları hastalıklarla ilgili bilgilendirdikleri ve doktorları yanlış yönlendirip usulsüz şekilde engelli raporu almalarını sağladıkları, bu kişilerin erken emeklilik, ÖTV indirimi, ücretsiz taşıma kartı alımı gibi engelli vatandaşlara tanınan avantajlardan ve hizmetlerden usulsüz yararlanmasını sağlayarak kamuyu zarara uğrattıkları iddia ediliyor.

Ayrıca şüphelilerin 300 kişiye usulsüz rapor hazırladıkları ve rapor başına 3-5 bin lira komisyon aldıkları öne sürülüyor.



Bu kapsamda İstanbul'da 3 Nisan, 25 Mayıs ve 9 Ekim'de operasyonlar gerçekleştirilmiş, gözaltına alınan 69 kişiden 39'u tutuklanmıştı.