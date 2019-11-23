İstanbul Sultanbeyli'de araç kaldırımdakilere çarptı: 5 yaralı

İstanbul Sultanbeyli'de Fatih Bulvarında saat 16.40'ta trafik kazası meydana geldi.



Sürücüsünün henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, hızla refüjü aşarak kaldırımdakilere çarptı. Bu sırada kaldırımda bebek arabasında bulunan bir bebeğin de arasında bulunduğu 5 kişi yaralandı.



Yaralılardan bir kadın, araç altında sıkıştı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı kadın uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Olayla ilgili polisin incelemesi sürüyor.