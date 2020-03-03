İstanbul Sultangazi'de makas atan sürücü zincirleme kazaya neden oldu

İstanbul Sultangazi'de makas atan araç kaza yaparak zincirleme kazaya neden oldu.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Topkapı istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Enes Talha Ekici kontrolündeki otomobil, makas atarak ilerlerken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak kamyonete çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle takla atan otomobil, elektrik direğine vurarak durabildi.

Ahmet Muhammet Kurt’un kullandığı kamyonet ise 2 otomobile çarptı.

Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Takla atan otomobilde sıkışan Enes Talha Ekici, vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Yaralanan sürücü, ambulansla en yakın hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle Topkapı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kazaya karışan araçların, yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü

"ŞOKA GİRDİM"



Kamyonet sürücüsü Ahmet Muhammet Kurt, “Arkadan hızlı geliyordu. Makas atıyormuş. Bana çarptı. Ben de öndeki arabaya çarptım. Olduğum yerde döndüm. Ondan sonra ne oldu bilmiyorum ben de. Şoka girdim. Dört araba karışmış her halde, gerisini bilmiyorum." dedi.