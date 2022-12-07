İstanbul TEM'de araç alevlere teslim oldu

Kağıthane'de TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde seyir halindeki minibüs alev aldı. Yanan araç kullanılamaz hale gelirken uzun araç kuyruğu oluştu.

İstanbul TEM'de araç alevlere teslim oldu

TEM Otoyolu Seyrantepe mevkii Ankara istikametinde sabah saatlerinde bir minibüs alev aldı.

34 BLT 330 plakalı minibüsün motor kısmından dumanlar yükselmesi üzerine sürücü Özgür Aslantaş tarafından araç emniyet şeridine çekildi.

kısa sürede büyürken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

TRAFİK DURDU

İtfaiye ekipleri alev alev yanan aracı söndürdü. Olayda can kaybı veya yaralanan olmazken araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

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