İstanbul TEM'de araç alevlere teslim oldu

TEM Otoyolu Seyrantepe mevkii Ankara istikametinde sabah saatlerinde bir minibüs alev aldı.
34 BLT 330 plakalı minibüsün motor kısmından dumanlar yükselmesi üzerine sürücü Özgür Aslantaş tarafından araç emniyet şeridine çekildi.
Yangın kısa sürede büyürken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
TRAFİK DURDU
İtfaiye ekipleri alev alev yanan aracı söndürdü. Olayda can kaybı veya yaralanan olmazken araç kullanılamaz hale geldi.
Yangın nedeniyle Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.