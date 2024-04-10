İstanbul trafiğinde sakinlik bitti: Sabah yüzde 1’di, akşam yüzde 62 oldu

İstanbul’da Ramazan Bayramı sabahı yüzde 1’e kadar gerileyen trafik yoğunluğu, akşam saatlerinde yüzde 62’ye ulaştı.
Kentte bayram nedeniyle yakınlarının yanına giden vatandaşlar ile güzel havayı fırsat bilip gezenler dolayısıyla trafikte bazı noktalarda araçlar güçlükle ilerledi.
D-100 karayolunda, Avcılar, Esenyurt, Beylikdüzü ve Büyükçekmece arası çift yönlü olarak yoğunluk yaşanırken, trafik bazı noktalarda durma noktasına geldi.
Ispartakule ve Mahmutbey Gişeleri’nde de trafiğin yoğun seyrettiği gözlendi.
Avrupa Yakası Çağlayan mevkisinde D-100 karayolu ve TEM otoyolu Ankara yönünde trafik yoğunluğu oluştu.
D-100 karayolu Haliç Köprüsü'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine, TEM otoyolu Hasdal mevkisinden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne kadar Ankara yönünde trafik ağır seyretti.
Karaköy’den Ortaköy’e kadar sahil yolunda da trafik yoğunluğu oluşurken, araç trafiği nedeniyle sürücülerin yavaş ilerlediği görüldü.
Anadolu Yakası’nda ise TEM otoyolunda Ataşehir bölgesinde her iki istikamette trafik oluştu.
15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri girişlerinde her iki istikamette yoğunluk yaşandı.
D-100 karayolunda Avrasya Tüneli çıkışı ile Göztepe arasında araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Ramazan Bayramı dolayısıyla İstanbul'daki metro, metrobüs, otobüs, Marmaray ve deniz taşıtlarının ücretsiz olması, toplu ulaşım araçlarında kalabalık oluşturdu.
Havanın güzel olmasını fırsat bilenlerin bayram gezmesine çıkmasıyla bazı duraklarda toplu ulaşım araçlarına binişler aksadı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik Uygulaması’na göre, saat 19.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 62 olarak ölçülürken, kent genelindeki belli bölgelerde yoğunluğun daha da yüksek olduğu görüldü.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik Uygulaması'na göre, saat 15.25 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 65 olarak ölçüldü.
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