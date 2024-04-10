İstanbul trafiğinde sakinlik bitti: Sabah yüzde 1’di, akşam yüzde 62 oldu

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri girişlerinde her iki istikamette yoğunluk yaşandı.



D-100 karayolunda Avrasya Tüneli çıkışı ile Göztepe arasında araçlar ilerlemekte güçlük çekti.



Ramazan Bayramı dolayısıyla İstanbul'daki metro, metrobüs, otobüs, Marmaray ve deniz taşıtlarının ücretsiz olması, toplu ulaşım araçlarında kalabalık oluşturdu.



Havanın güzel olmasını fırsat bilenlerin bayram gezmesine çıkmasıyla bazı duraklarda toplu ulaşım araçlarına binişler aksadı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik Uygulaması’na göre, saat 19.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 62 olarak ölçülürken, kent genelindeki belli bölgelerde yoğunluğun daha da yüksek olduğu görüldü.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik Uygulaması'na göre, saat 15.25 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 65 olarak ölçüldü.