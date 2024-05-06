Yarın hava nasıl olacak? 7 Mayıs hava durumu tahminleri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, gelecek haftanın hava tahminine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hafta başından itibaren doğu bölgelerinde gök gürültülü sağanağın etkili olacağını belirten Özdemirci, yarınki yağışların Van ve Erzincan dışındaki illerde kuvvetli olacağını söyledi.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Ordu ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Yağışların; Hatay, Osmaniye, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Bingöl, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari ve Van’ın güneyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



7 MAYIS HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

