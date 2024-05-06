Yarın hava nasıl olacak? 7 Mayıs hava durumu tahminleri

Salıdan itibaren sıcaklıklar artacak. Salı gününden itibaren batı bölgelerinden başlayarak sıcaklıklar artacak, İstanbul, Ankara ve İzmir'de 3 gün boyunca yağış görülmeyecek. Peki, yarın hava nasıl olacak?

Yarın hava nasıl olacak? 7 Mayıs hava durumu tahminleri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, gelecek haftanın hava tahminine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hafta başından itibaren doğu bölgelerinde gök gürültülü sağanağın etkili olacağını belirten Özdemirci, yarınki yağışların Van ve Erzincan dışındaki illerde kuvvetli olacağını söyledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Ordu ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Hatay, Osmaniye, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Bingöl, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari ve Van’ın güneyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

7 MAYIS TAHMİNLERİ

Yarın hava nasıl olacak? 7 Mayıs hava durumu tahminleri - 1

TÜRKİYE HABERLERİ

Amasya'da tarihi konakta yangın

Amasya'da tarihi konakta yangın

İzmir açıklarında 22 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir açıklarında 22 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak durduruldu

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak durduruldu

Kamyona saplanan otomobil hurda yığınına döndü: 1 ölü

Kamyona saplanan otomobil hurda yığınına döndü: 1 ölü

Zonguldak'ta zincirleme kaza: 6 yaralı

Zonguldak'ta zincirleme kaza: 6 yaralı

Eşi ve oğlunu öldürüp intihar etti

Eşi ve oğlunu öldürüp intihar etti

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...