İstanbul trafiğinde son durum: Yüzde 80'i geçti

İstanbul'da kademeli normalleşmenin ikinci gününde trafik yoğunluğu arttı. İBB'nin trafik yoğunluğu haritasına göre trafik yoğunluğu saat 18.35 sonrasında yüzde 80'i aştı.

ntv.com.tr 18.05.2021 - 16:44 | Son Güncelleme : 18.05.2021 - 19:21

İstanbul trafiğinde son durum: Yüzde 80'i geçti
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Tam kapanma sonrası otogarda yoğunluk devam ediyor

Tam kapanma sonrası otogarda yoğunluk devam ediyor

İstanbul'da "kademeli normalleşme"ye geçilmesinin ardından akşam trafiğinde yoğunluk gözleniyor.

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinin sona ermesinin ardından "kademeli normalleşme"nin ikinci gününde İstanbul'da trafikte yoğunluk arttı.

Kentte özellikle mesai saatinin bitimiyle D100 ve TEM otoyolu ile bağlantı yollarında yoğunluk gözleniyor. TEM otoyolundaki yoğunluk Çamlıca gişelerine kadar devam ederken araç kuyruğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün her iki yönünde uzuyor.

Kent genelindeki otobüs ve metrobüs durakları ile toplu taşıma araçlarında da yoğunluk gözleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre şehir içi trafik saat 18.35 itibarıyla yüzde 81 olarak ölçüldü.

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