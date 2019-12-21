İstanbul Ümraniye'de polisle çatışan 1'i yaralı 3 kişi yakalandı

Alınan bilgiye göre, Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, narkotik uygulaması sırasında şüpheli bir aracı takibe aldı.



Ümraniye Esenşehir Mahallesi'ne kadar süren kaçan şüpheliler, İlkyaz Sokak'ta polislere silahla ateş açtı.



Polisin karşılık vermesi üzerine araçtaki 3 kişiden B.T. yaralanırken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, B.T'yi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.



Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, diğer şüphelileri emniyete götürdü.