İstanbul Valisi Davut Gül göreve başladı

Vali Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya şükranlarını sunarak, şöyle konuştu:



"Bu şehrin daha güvenli ve huzurlu bir şehir olması için gece-gündüz çalışmak boynumuzun borcudur. Görev süremiz içerisinde şehit yakını ve gazilerimiz, engelli, yaşlı, dul ve yetimlerimize yakın ilgi gösteren bir anlayışla, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret göstererek şehrin gelişim dinamiklerine uygun projeler üretmeye çalışacağız. Bütün kamu kurumlarında vatandaşlarımızın işlemlerini sorunsuz bir şekilde halletmeleri için gerekli ortamı sağlamak ve gerekli düzenlemeleri yapmak, istihdam sağlayan, ülke ekonomisine katkıda bulunan, hasılı bu vatan için taş üstüne taş koyan tüm sanayicilerimizin ve ticaret erbabımızın yolunu açmak önemli önceliklerimizden olacak."



İstanbul için yapılacak ne varsa çekinmeden elini taşın altına koyan herkesin değerli ve önemli olduğunu vurgulayan Gül, "Nihayet vizyonumuz adalet, misyonumuz halkımızın huzur ve güvenliği olacaktır. Bunun için yapılması gerekenler yasal sınırlar içinde ve zamanında en etkin şekilde yerine getirilecektir. Görev yapacağımız süre içerisinde farklılıkları zenginlik kabul edip, Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Benim büyük sevdam.' dediği İstanbullulara hizmet edeceğiz. Kubbede hoş bir sada bırakmak dileğimle Rabb'im yar ve yardımcımız olsun." diye konuştu.



Vali Gül, açıklamanın ardından vali yardımcıları, kaymakamlar ve kamu kurumlarının yöneticileriyle bir araya geldi.

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