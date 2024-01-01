İstanbul Valisi Gül: Çok ciddi bir olayla karşılaşmadık

İstanbul Valisi Davut Gül, Taksim Meydanı'nda güvenlik önlemlerini yerinde denetleyerek burada bulunan polis ekiplerinin yeni yılını kutladı. İncelemenin ardından açıklama yapan Vali Gül, "Çok şükür alınan tedbirlerle, başta trafik olmak üzere asayiş anlamında ve diğer konularda çok ciddi bir olayla karşılaşmadık." dedi.

İstanbul Valisi Gül: Çok ciddi bir olayla karşılaşmadık
İstanbul'da yeni yıl coşkusu

İstanbul'da yeni yıl coşkusu

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Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topçu ile birlikte yeni yılın ilk saatlerinde Meydanı'nda tedbirlerini uygulayan polis ekiplerini denetledi.

Vali Gül, görev başındaki polis ekiplerini selamladıktan sonra beraberindekilerle birlikte İstiklal Caddesi'nde yürüdü. 

İstanbul Valisi Gül: Çok ciddi bir olayla karşılaşmadık - 1

"ASAYİŞ ANLAMINDA ÇOK CİDDİ BİR OLAYLA KARŞILAŞMADIK"

Vali Gül, "Vatandaşlarımızın yılbaşını huzurlu, güvenli bir şekilde geçirmesi için 'nin her tarafında olduğu gibi İstanbul'umuzda da çeşitli tedbirler alındı. Emniyet, jandarma, sahil güvenlik ve diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte 7/24 arkadaşlarımız görev yaptılar, yapıyorlar. Bugün de Taksim'deyiz. Çok şükür alınan tedbirlerle, başta trafik olmak üzere asayiş anlamında ve diğer konularda çok ciddi bir olayla karşılaşmadık." dedi.

Vali Gül konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Ben emeği geçen emniyet teşkilatımıza, jandarma teşkilatımıza, sahil güvenliğe, koordine eden kaymakamlarımıza, bütün kamu kurum ve kuruluşları, Göç İdaresi'ne özellikle teşekkür ediyorum. Allah kazasız, belasız bir 2024 yaşatsın. Güvenlik kuvvetlerimizin tırnağına taş değdirmesin. Bu vesileyle de şehitlerimize ben Allah'tan rahmet diliyorum. Bir daha ülkemizin bu tür acılarla karşılaşmaması için Allah'a dua ediyorum."

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