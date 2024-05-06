Ülkeye kaçak yollarla havyar sokan sanığa hapis istemi

Kırklareli'nde Bulgaristan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla havyar getirdiği iddia edilen sanık hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Ülkeye kaçak yollarla havyar sokan sanığa hapis istemi

'ye kaçak yollarla havyar getiren sanığa istenilen ceza belli oldu.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuksuz sanık K.O. hakkında hazırlanan iddianame, Kırklareli 1. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanık K.O. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nda yer alan "Eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmak" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapsi talep edildi.

Yönetimindeki otomobille Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan K.O'nun durdurulduğu ve otomobilde gümrük muhafaza ekiplerince şüphe üzerine arama yapıldığı belirtilen iddianamede, otomobilde 12 şeffaf plastik ambalaj içerisinde 6 kilo 320 gram havyar, 70 etiket ile 25 boş kavanozun ele geçirildiği aktarıldı.

İddianamede ifadesine yer verilen sanık K.O, ele geçirilen havyar ve diğer malzemelerin kendisine ait olmadığını, Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişinin siparişi üzerine Türkiye'ye getirdiğini savundu.

İddianamede, ele geçirilen havyarın piyasa değerinin 172 bin 465 lira olduğu ifade edildi.

Sanık, "Eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmak" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapsi cezasıyla yargılanacak.

NE OLMUŞTU?

K.O. yönetimindeki BH0747TH plakalı otomobil, 26 Aralık 2023 tarihinde Bulgaristan'dan Dereköy Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığı sırada gümrük muhafaza ekiplerinde aramaya tabi tutulmuş, otomobilde 6 kilo 320 gram havyar, 70 etiket ile 25 boş kavanozun ele geçirilmişti.

Kaçakçılık suçundan gözaltına alınan şüpheli K.O. işlemleri için Kırklareli Emniyet Müdürlüğüne götürülmüş, çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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