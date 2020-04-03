İstanbul Valisi'nden 1000 lira sosyal yardım açıklaması

PTT'nin yoğunluk yaşanan şubeleri kapatma kararının ardından 1000 liralık sosyal yardımlar evden teslim edilmeye başlandı. İstanbul Valisi'nden konuyla ilgili açıklama var.

Anadolu Ajansı 03.04.2020 - 11:42 | Son Güncelleme : 03.04.2020 - 11:43

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak 1000 liralık sosyal yardımların vatandaşlara evlerinde teslim edilmeye başlandığını duyurdu.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında nakit 1000 liralık sosyal yardım, ailelerimize evlerinde teslim edilmeye başlandı" ifadesini kullandı.

Yerlikaya, "#EvindeKalİstanbul" ve "#BirlikteBaşarağız" etiketlerini kullandığı paylaşımında, yardımın teslim edildiğini gösteren bir videoya da yer verdi.

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