İstanbul Valisi'nden 1000 lira sosyal yardım açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak 1000 liralık sosyal yardımların vatandaşlara evlerinde teslim edilmeye başlandığını duyurdu.



Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında nakit 1000 liralık sosyal yardım, ailelerimize evlerinde teslim edilmeye başlandı" ifadesini kullandı.



Yerlikaya, "#EvindeKalİstanbul" ve "#BirlikteBaşarağız" etiketlerini kullandığı paylaşımında, yardımın teslim edildiğini gösteren bir videoya da yer verdi.

