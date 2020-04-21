İstanbul ve Bitlis'te bazı bölgeler riski alan ilan edildi

Resmi Gazete'de yayımlanan bilgiye göre İstanbul ve Bitlis'te bazı bölgeler 'Riskli' olarak değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasının yer aldığı kararda; İstanbul'un Bağcılar ilçesi Yenimahalle mahallesi ile Güngören ilçesi Tozkoparan mahallesi sınırlarında bulunan bazı alanlar 'riskli alan' ilan edildi.

Ayrıca kararda Bitlis'in, Merkez ilçe, Atatürk, Devrim, Gazibey, Hersan ve Müştakbaba mahalleleri sınırlarında yer alan bazı bölgelerin de 'riskli alan' ilan edildiği bilgisi de yer aldı.