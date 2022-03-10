İstanbul'a araç girişi yasağı kalktı mı?

İstanbul'da günlerdir beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı.



Yoğun kar yağışı nedeniyle sorun yaşanmaması için Anadolu ve Trakya yönlerinden İstanbul'a TIR ve kamyonların girişi, saat 04.00'ten itibaren yasaklanmıştı.

İSTANBUL'A GİRİŞ YASAĞI KALKTI MI?

İstanbul Valisi Yerlikaya, Twitter hesabından, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan son veriler neticesinde; Anadolu ve Trakya istikametlerinden İstanbul'a seyahat eden tır ve kamyonların ilimize girişine kontrollü olarak izin verilmektedir." paylaşımı yaptı.



İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR

