İstanbul'da 330 kilogramlık uyuşturucu baskını: 13 tutuklama

İstanbul'da 1 aylık teknik ve fiziki takibin ardından 11 kişinin tutuklandığı uyuşturucu operasyonun piyasa değeri 11 milyon.

İstanbul Narkotik ekiplerince son bir ayda 7 ilçede düzenlenen operasyonlarla 330 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Piyasa değeri 11 milyon değerinde olan uyuşturucuların skank, ekstazi ve çeşitli uyuşturucu maddeler olduğu belirtildi.

Bakırköy'deki bir tobacıyı takibe alarak, ceviz içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Bakırköy ve Avcılar'da da yapılan baskınlarda toplam 70 kilogram eroin ele geçirildi.



Operasyon kapsamında 13 kişi tutuklandı.