İstanbul'da 400 bin liralık kozmetik ürün bulunan araç çalındı (İhbarı yapan şoför hırsız çıktı)

İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda çalınan kozmetik aracıyla ilgili 4 kişi yakalandı.

Kuzey Marmara Otoyolu Çiftalan mevkiinde bulunan dinlenme tesisinden bir kozmetik firmasına ait malzemeleri taşıyan araç çalındı.



Aracın şoförü ise olayın ardından polisi arayarak çalıntı ihbarından bulundu. Güvenlik kamerası incelemesi sonucunda çalıntı araç, Göktürk'te içi boşaltılmış ve terk edilmiş halde bulundu



Çalıntı ihbarini yapan araç şoförünün çelişkili ifadelerinden şüphelenen jandarma araştırma sonucunda, şoförün hırsızlığı bir arkadaşıyla planladığı, aracın anahtarını üzerinde bırakarak, tesise girdiği ortaya çıktı.



Gözaltına alınan iki zanlının ifadesi doğrultusunda, araçtaki malzemelerin başka bir kamyona yüklenerek, bir depoya götürüldüğü tespit edildi.



Şüphelilerin yakalanmamak için sürekli yer ve araç değiştirdiği anlaşıldı.



Jandarma yerdeğiştiren malzemeleri, Küçükyalı’da bir depoda ele geçirdi. Piyasa değeri 400 bin lira olan malzemeler firmaya teslim edildi.



Yakalanan 4 zanlı, tutuklandı.

