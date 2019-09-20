İstanbul'da 44 adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda internet üzerinden şifreli mesajlarla fuhuş yapan bir çete çökertildi. Operasyonlarda kurtarılan 15 kadından yabancı uyruklu olan 13'ü göç idaresine teslim edildi.

Emniyet güçlerince, 3 ay önce gelen bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri İstanbul'da para karşılığı fuhuş yapan bir çeteyi ortaya çıkardı. Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla başlatılan teknik ve fiziki takip yaklaşık 3 ay sürdü. Ahlak ve Kumar Büro Amirliği tarafından yaklaşık 3 ay süren çalışmaların ardından 17 Eylül 2019 tarihinde sabaha karşı eş zamanlı bir operasyon düzenlendi.



44 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN YAPILDI

Ataşehir, Maltepe, Kartal, Pendik, Tuzla, Gebze ilçelerinde tespit edilen 44 ayrı adrese yapılan baskınlarda şebekenin yönetici kadrosunda yer alan 7'si kadın 16 kişi gözaltına alındı. Operasyonda evlerde fuhuş için tutulan 2'si Türk vatandaşı 15 kadın da polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

MÜŞTERİLERİN NUMARALARI DA ELE GEÇİRİLDİ

Polis baskın yaptığı evlerde yaptığı aramalarda 40 bin lira nakit para , 2 ruhsatsız tabanca, uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Aramalarda ayrıca şebekenin müşterilerinin isim ve telefonlarının bulunduğu 4 ajanda ele geçirildi.

Öte yandan fuhuş çetesinin yönetici kadrosunda gözaltına alınanlar arasında daha önce karayolları üzerinde fuhuş yaparken defalarca yakalanan "Mobil Türkan" lakaplı Türkan K.'nın da yakalananlar arasında bulunduğu öğrenildi.

''ÇOK PARA KAZANACAKSINIZ'' VAADİ

Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada şebekenin çalışma yöntemlerini de ortaya çıkardı. Sosyal medya hesapları üzerinden irtibata geçtikleri kadınları "Burada iş var." "Çok para kazanacaksınız." gibi vaatlerle kandıran şebeke elemanlarının kadınları İstanbul'a getirdikten sonra evlere yerleştirdikleri ve fuhuşa zorladıkları tespit edildi.

Fuhuş çetesi üyelerinin kadınları internet üzerinden ya da eski müşterilerinin telefonlarına mesaj atarak pazarladıkları ortaya çıktı.

Poliste işlemleri tamamlanan 16 şüpheli Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Öte yandan mağdur sıfatıyla ifadeleri alınan kadınlardan yabancı uyruklu olan 13'ü İl göç idaresine teslim edildi.

