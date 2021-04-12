İstanbul'da baraj doluluk oranlarında son durum: Yüzde 80'i aştı

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İstanbul'da baraj doluluk oranlarında artış devam ediyor.



İSKİ verilerine göre barajlardaki doluluk oranı bugün yüzde 80,14 olarak ölçüldü.



Son dönemdeki yağışlarla birlikte İstanbul'un barajlarında son bir hafta içinde 47,24 milyon metreküp daha su birikti.

YÜZDE 20'NİN ALTINA KADAR İNMİŞTİ



İstanbul'da kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranı 9 Ocak'ta yüzde 19.16'ya kadar düşmüştü. Etkili olan yağışlı sistemlerin ardından barajlardaki su seviyesi hızla yükselmeye başladı.



İSKİ verilerine göre geçen yıl en yüksek doluluk oranı 2020 yılının Nisan ayında yüzde 68.56 olarak ölçülmüştü. 2020 yılının en düşük ortalama seviyesi ise geçtiğimiz aralık ayı içinde yüzde 20.29 olarak kayıtlara geçmişti. Barajlarda bu yılki artış 60 puana yaklaştı.



GÜN GÜN BARAJ DOLULUK ORANLARI



7 Nisan: Yüzde 76,53



8 Nisan: Yüzde 77,21



9 Nisan: Yüzde 78,51



10 Nisan: Yüzde 79,37



11 Nisan: Yüzde 79,8



12 Nisan: Yüzde 80,14

HANGİ BARAJ NE KADAR DOLU?

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 82,70, Terkos'ta yüzde 75,33, Sazlıdere'de yüzde 42,26, Alibey'de yüzde 67,19, Büyükçekmece'de yüzde 76,41, Ömerli'de yüzde 97,21, Darlık'ta yüzde 95,34, Elmalı'da yüzde 94,54, Kazandere'de yüzde 72,46 ve Pabuçdere'de yüzde 71,05 olarak kaydedildi.