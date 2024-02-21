İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde kaç oldu? İSKİ açıkladı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, geçen yıl 21 Şubat'ta yüzde 34,92 olan barajlardaki doluluk oranı, bugün itibarıyla yüzde 76,25 olarak ölçüldü.



Su miktarı Istrancalar'da yüzde 76,68, Terkos'ta yüzde 71,57, Sazlıdere'de yüzde 55,29, Alibey'de yüzde 75,32, Büyükçekmece'de yüzde 73,08, Ömerli'de yüzde 88,59, Darlık'ta yüzde 90,23, Elmalı'da yüzde 89,21, Pabuçdere'de yüzde 56,8 ve Kazandere'de yüzde 60,68 olarak ölçüldü.



Kente su sağlayan ve azami 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahip baraj ve göletlerdeki su miktarı ise 662 milyon 4 bin metreküp seviyesinde bulunuyor.



SON 9 YILIN DOLULUK ORANLARI



İSKİ istatistiklerine göre, 21 Şubat tarihli baraj doluluk oranları 2016'da yüzde 86,79, 2017'de yüzde 86,81, 2018'de yüzde 79,91, 2019'da yüzde 91,46, 2020'de yüzde 62,18, 2021'de yüzde 50,56, 2022'de yüzde 80,37, 2023'te yüzde 34,92 iken, bugünkü oran yüzde 76,25 olarak kayıtlara geçti.