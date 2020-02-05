İstanbul'da bayat ekmek sattı diye fırıncı bıçakladı

İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir fırında çıkan bayat erkek tartışması kanlı bitti.

Spor eğitmenliği yapan Uğur Yılmaz her zaman ekmek aldığı fırına gitti. Fırıncının verdiği ekmeğin bayat olduğunu söyleyen müşteri ekmeği değiştirmek istedi. Fırıncı ise ekmeğin bayat olmadığını savununca tartışma çıktı. Diğer müşteriler tartışmayı yatıştırmaya çalıştı.

Ancak otomobiline koşarak sakladığı bıçağı alan Yılmaz fırına döndü arka arkaya bıçak darbeleri savurdu. Yaralanan fırıncı hastaneye kaldırıldı.

Polis saldırganı kullandığı bıçakla birlikte yakaladı.