İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada “‘Cumartesi Anneleri’ olarak bilinen oluşum tarafından yapılacak her türlü etkinliğin Beyoğlu Kaymakamlık makamı tarafından yasaklanması nedeniyle ilimiz Beyoğlu ilçesinde alınacak tedbirler kapsamında; 08 Eylül 2018 günü (bugün )saat 08.00’dan itibaren tedbirlerin bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar aşağıda belirtilmiştir” denildi.
TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR
- Zambak sokak - Meşelik Sokak kesişimi trafiğe kapatılacak. İstiklal Caddesine akım verilmeyecek.
- Atıf Yılmaz Caddesi - Sadri Alışık Sokak kesişimi kapatılacak. İstiklal Caddesine akım verilmeyecek.
- Balo Sokak- Turnacı Caddesi kesişimi kapatılacak. İstiklal Caddesine akım verilmeyecek.
- Yeniçarşı Caddesi - Meşrutiyet Caddesi kesişimi kapatılacak. İstiklal Caddesine akım verilmeyecek
- Kumbaracı Yokuşu Asmalı Mescit Caddesi kapatılacak. İstiklal Caddesine akım verilmeyecek.
ALTERNATİF GÜZERGAHLAR
- Gümüşsuyu İstikameti
- Kazancı Yokuşu İstikameti