İstanbul'da bekçilerden darp: Soruşturma başlatıldı

Fatih'te yere yatırdıkları bir kişiyi döven, kaçan kişileri yakalamak için de havaya ateş açan bekçiler hakkında idari soruşturma başlatıldı.

NTV Haber 14.05.2021 - 09:45

İstanbul'da bekçilerden darp: Soruşturma başlatıldı

İlişkili Haberler

Bekçiler, boynuna plastik kelepçe ve kova takılan köpeği kurtardı

Bekçiler, boynuna plastik kelepçe ve kova takılan köpeği kurtardı

2021 Bekçilik fiziki yeterlilik sınavı ne zaman yapılacak?

2021 Bekçilik fiziki yeterlilik sınavı ne zaman yapılacak?

İstanbul'un Fatih ilçesi Katip Kasım Mahallesi’nde bekçiler sokak kısıtlaması sırasında kamu huzurunu bozan kişileri yakalamaya çalıştı.

Görevlilere mukavemet gösteren kişilerden biri yere yatırılıp kelepçelenerek gözaltına alındı. Bu sırada bir kişi de olaya müdahale etmek isteyince bekçiler havaya ateş açıp bu kişiyi de kovalamaya başladı.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine Fatih Kaymakamlığı’ndan açıklama geldi.

Açıklamada, gözaltına alınan Ş.B. adlı kişinin uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan tutuklandığı, diğer kişiler hakkında ise sokağa çıkma kısıtlamasına aykırı hareket etmekten para cezası kesildiği belirtildi.

Kaymakamlık, olaya müdahale eden görevliler hakkında ise idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...