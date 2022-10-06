İstanbul'da bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 6 Ekim'de metro, metrobüs ve İETT bedava mı?

6 Ekim Perşembe (Bugün) toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı birçok kişi tarafından sorgulanmaya başladı.

İstanbul'un Kurtuluşu'nun 99. yıl dönümünde, İstanbul'da yaşayan vatandaşlar metro, metrobüs ve İETT araçlarının bedava olup olmadığını araştırıyor. Peki, İstanbul'da bugün toplu taşıma ücretsiz mi?



6 EKİM'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?



6 Ekim İstanbul'un kurtuluşunda her yıl olduğu gibi bu yıl da toplu taşıma ücretsiz olacak.

Yani, İstanbul'da otobüs, metro, metrobüs ve vapurlar 6 Ekim saat 23.59'a kadar ücretsiz olacak.