İstanbul'da bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 6 Ekim'de metro, metrobüs ve İETT bedava mı?

İstanbul'da bugün toplu taşıma ücretsiz mi? sorusunun yanıtı, 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu nedeniyle birçok kişi tarafından merak edilmeye başladı. İstanbul'da belli özel günler ve tarihlerde toplu taşıma araçları ücretsiz oluyor. Peki, bugün toplu taşıma ücretsiz mi? İşte ayrıntılar.

İstanbul'da bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 6 Ekim'de metro, metrobüs ve İETT bedava mı?

6 Ekim Perşembe (Bugün) toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı birçok kişi tarafından sorgulanmaya başladı.

'un Kurtuluşu'nun 99. yıl dönümünde, İstanbul'da yaşayan vatandaşlar metro, ve İETT araçlarının bedava olup olmadığını araştırıyor. Peki, İstanbul'da bugün toplu taşıma ücretsiz mi?

6 EKİM'DE ÜCRETSİZ Mİ?

6 Ekim İstanbul'un kurtuluşunda her yıl olduğu gibi bu yıl da toplu taşıma ücretsiz olacak.

Yani, İstanbul'da , metro, metrobüs ve vapurlar 6 Ekim saat 23.59'a kadar ücretsiz olacak.

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