İstanbul'da çekicinin düşürdüğü kadın konuştu

İstanbul Kadıköy'de çekininin düşürdüğü yaşın kadının tedavisi sürüyor.

Acıbadem Mahallesi'nde bir cadde üzerinde geçtiğimiz ay meydana gelen olayda 85 yaşındaki Çiğdem Cingi ve annesi Leyla Çetinkol Hukukçular Sitesi önündeki bir cep parka aracını park etti. Çingi, fatura merkezine gitmek üzere aracından indi. Bu sırada bir çekici operatörü, park halindeki aracın başına gelerek hemen aracı yüklemek istedi. Bu sırada arka koltukta oturan 85 yaşındaki Leyla Çetinkol, panik yaparak kapıyı açtı ve araç çekiciye yüklenirken yaşlı kadın bir anda yere düştü.



Çevredekilerin yardımı üzerine hastaneye kaldırılan kadının kol ve bacak bölgesinde çeşitli kırıklar olduğu tespit edildi. Tedavisinin ardından taburcu edilen 85 yaşındaki Leyla Çetinkol’a için İstanbul Valiliği tarafından özel bakıcı tahsis edildi.

''SABAHLARA KADAR UYUYAMIYORUM''

Kazanın şokunu hala atlatamadığını söyleyen Leyla Çetinkol, “Allah’a çok şükür daha iyiyim. Sağlık halim tabi ki kötü, gece sabahlara kadar uyuyamıyorum. Kolum ağrıyor, ayağım ağrıyor. Fenalık geliyor sıkıntıdan dolayı tansiyonum yükseliyor. Kolum için 4 hafta, ayağıma platin koydular, ayağım için 5 hafta dedi. Haftada gün aşırı pansumana geliyorlar. Ayağımın dikişleri vardı aldılar öyle işte idare etmeye çalışıyorum. Bu olayın şokunu atlatamadım. Böyle yattığım zaman o anı yaşıyor gibiyim, düşüyor gibi oluyorum” dedi.

'''YATARKEN BİLE DÜŞÜYORUM' DİYOR''

Annesinde hala bir düşme korkusu olduğunu belirten Çingi, “Annem o şoku hala atlatamadı. Kazanın yaşandığı araca annem hiç binmiyor. Korkmasından dolayı başka bir araç ile hastaneye götürmek zorunda kaldım. Annem devamlı o anı yaşıyor. Annemi yatırırken bile düşüyorum diyor. O düşme anını annem hiç unutamadı. Avukatımız aracılığıyla hukuki süreci başlattık.” diye konuştu.