İstanbul'da çifte cinayet: Avukatı ve davacıyı öldürdü

İstanbul'da bir kişi, tabanca ile yaraladığı kişinin ailesi tarafından açılan tazminat davasının geri çekilmemesi üzerine dehşet saçtı. Saldırgan önce davanın avukatını ardından kendisine dava açan kadını silahla vurarak öldürdü. Katil zanlısı gözaltına alındı.

Haberler - DHA 06.07.2022 - 16:22

İstanbul'da çifte cinayet: Avukatı ve davacıyı öldürdü
Avukat Servet Bakırtaş Avukat Servet Bakırtaş

'da bir saldırgan, kendisine dava açan kadını ve onun avukatını tabancayla öldürdü.

Abdullah Türkoğlu adlı kişi, bir süre önce Öznur Tufan'ın (71) yeğenini tabanca ile yaraladı.

Daha sonra yakalanan saldırgan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Geçtiğimiz aylarda tahliye olan Türkoğlu, Tufan tarafından kendisine açılan tazminat davasını öğrendi.

Öznur Tufan ve avukatı Servet Bakırtaş'ı arayan saldırgan, davanın geri çekilmesini istedi. Ancak avukat ve davacı kadın, bu isteği reddetti.

DAVA GERİ ÇEKİLMEYİNCE DEHŞET SAÇTI

Davanın geri çekilmemesi üzerine Abdullah Türkoğlu, önce Servet Bakırtaş'ın Bakırköy ilçesi Kartaltepe Mahallesi'ndeki hukuk bürosuna gitti.

Burada Bakırtaş'ı öldüren Türkoğlu, daha sonra kendisine dava açan Öznur Tufan'ın Büyükçekmece'deki iş yerine geldi.

Ateş açan Türkoğlu, Tufan'ı boynundan yaraladıktan sonra kaçtı. Öznur Tufan olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Büyükçekmece Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan saldırganın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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