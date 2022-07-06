İstanbul'da çifte cinayet: Avukatı ve davacıyı öldürdü

Avukat Servet Bakırtaş

İstanbul'da bir saldırgan, kendisine dava açan kadını ve onun avukatını tabancayla öldürdü.



Abdullah Türkoğlu adlı kişi, bir süre önce Öznur Tufan'ın (71) yeğenini tabanca ile yaraladı.



Daha sonra yakalanan saldırgan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Geçtiğimiz aylarda tahliye olan Türkoğlu, Tufan tarafından kendisine açılan tazminat davasını öğrendi.

Öznur Tufan ve avukatı Servet Bakırtaş'ı arayan saldırgan, davanın geri çekilmesini istedi. Ancak avukat ve davacı kadın, bu isteği reddetti.

DAVA GERİ ÇEKİLMEYİNCE DEHŞET SAÇTI



Davanın geri çekilmemesi üzerine Abdullah Türkoğlu, önce Servet Bakırtaş'ın Bakırköy ilçesi Kartaltepe Mahallesi'ndeki hukuk bürosuna gitti.

Burada Bakırtaş'ı öldüren Türkoğlu, daha sonra kendisine dava açan Öznur Tufan'ın Büyükçekmece'deki iş yerine geldi.

Ateş açan Türkoğlu, Tufan'ı boynundan yaraladıktan sonra kaçtı. Öznur Tufan olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Büyükçekmece Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan saldırganın emniyetteki işlemleri sürüyor.