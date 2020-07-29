İstanbul'da DAEŞ operasyonu: 9 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

DHA 29.07.2020 - 09:37 | Son Güncelleme : 29.07.2020 - 09:38

İstanbul'da DAEŞ operasyonu: 9 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince DAEŞ 'e yönelik 14 farklı adrese gece saatlerinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Suriye'de PKK/KCK-PYD/YPG kontrolündeki kamplarda tutulan DAEŞ mensuplarına yardım gönderme çabasında olduğu belirtilen C.D. ve canlı bomba eylemlerini övücü paylaşımlar yapan A.Y.'nın da aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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