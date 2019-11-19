İstanbul'da değnekçilere bariyerli engel

Son olarak İstanbul Bebek'te bir kişinin park ücreti tartışmasında bıçaklanması "değnekçilik" olarak nitelendirilen illegal işletmeciliği yeniden gündeme getirdi.

Özellikle açık ve yol üstü otoparklarda mesai saatleri sonrası yaşanan bu durumun önlenmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi harekete geçti.

Yapılan açıklamada illegal işletmeciliği engellemek için "uygun olan otoparklarda" bariyerli sisteme geçileceği bildirildi.



Bazı otoparkların mesai saatleri bitiminde yetkisiz işletmecilerce işgal edildiğini belirten İSPARK Genel Müdürü Murat Çakır şunları söyledi:



"Güvenlik tedbirlerini artırmak amacıyla çalışma başlattık. Gerekli görülen otoparkların giriş ve çıkışlarına bariyer sistemi koyarak, kamera vb. güvenlik sistemlerini de devreye alacağız. Gelen ihbarlar doğrultusunda, illegal işletmeciler tarafından kullanıldığı tespit edilen Beyoğlu Azapkapı Haliç Metro Otoparkı'nda önümüzdeki ay itibariyle bariyerli sisteme geçilmiş olacak."



"İSTANBULLULAR DA İHBARDA BULUNMALI"



İSPARK, otopark alanlarını işgal eden kişi ve kişiler hakkında emniyet birimlerine önlem ve tedbir alınması yönünde başvuruda bulunuyor. Konunun kalıcı çözüme kavuşabilmesi için, illegal işletmecilik yapan şahısları gören İstanbulluların, İBB Beyaz Masa ya da emniyet birimlerine ihbarda bulunması önem taşıyor."

BEBEK'TE BIÇAKLI SALDIRI

Bebek'te 22 yaşındaki Mücahit Bera Ç, park ücreti nedeniyle tartıştığı kişilerin bıçaklı saldırısına uğramıştı. Olay sonrası izinsiz vale hizmeti verdikleri belirlenen 2 kişi gözaltına alınırken; İBB ekipleri işgaliye izni olmayan Bebek'te 6, Arnavutköy'de 2, Çırağan Caddesi ve Levent'te birer izinsiz vale standını kaldırarak idari işlem başlatmıştı.