İstanbul'da DHKP-C operasyonu: 5 gözaltı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Şişli'deki bir kültür merkezinde örgütün yurt dışı merkez komitesiyle şifreli yazışmaların yapıldığı, aranan zanlıların saklanma ihtimali bulunduğu ve kapıların zırhlı olduğu bilgileri üzerine çalışma başlattı.



Ekipler, terör örgütünün fikir ve ideolojileri doğrultusunda hareket edilen kültür merkezine düzenlediği operasyonda 5 kişiyi gözaltına aldı.



Adreste yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.