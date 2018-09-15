İstanbul'un Şişli Halaskargazi Caddesi'ndeki döviz bürosu dakikalar içinde soyuldu. Maskeli 3 kişi döviz bürosuna girerek döviz bürosuna girerek nda gerçekleşti.
İşyerine giren silahlı ve maskeli 3 zanlı, dakikalar içinde bürodaki dövizleri alarak kaçtı. Soyguncu maskeli üç kişi girdi.
Ellerinde ki silahları havaya ateşleyen soyguncular büroda ki dövizleri silah zoruyla aldı.
Çok hızlı hareket ettikleri görülen soyguncular, döviz bürosunun önünde bekleyen beyaz bir otomobile binerek kaçtılar. Olay, çevrede oturan mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.
Polis, zanlılarında peşinde.