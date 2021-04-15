İstanbul'da eşini işyerinde rehin aldı

Esenler'de boşanma aşamasında olduğu eşinin iş yerine gelen bir adam, ateş açarak açarak karısını rehin aldı. O anlarda başka bir kadın yaralandı. Saldırgan ikna edilerek gözaltına alındı.

DHA 15.04.2021 - 13:52

İstanbul'da eşini işyerinde rehin aldı

İstanbul Esenler'de eşini işyerinde rehin alan zanlı ikna sonucu teslim oldu.  

Eşinin çalıştığı iş yerine gelen zanlı yaşanan tartışmanın ardından araya girmeye çalışan başka bir kadına ateş açtı.

Diğer çalışanları dışarı çıkarıp eşini bodrum katında rehin aldı. Yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

İhbar üzerine çevreye polis ekipleri sevk edildi. İkna çabalarının ardından teslim olan saldırgan emniyeyte götürüldü. Rehine tedbir amacıyla sağlık kontrolünden geçirildi.

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