İstanbul'da eşini işyerinde rehin aldı

DHA 15.04.2021 - 13:52
İstanbul Esenler'de eşini işyerinde rehin alan zanlı ikna sonucu teslim oldu.
Eşinin çalıştığı iş yerine gelen zanlı yaşanan tartışmanın ardından araya girmeye çalışan başka bir kadına ateş açtı.
Diğer çalışanları dışarı çıkarıp eşini bodrum katında rehin aldı. Yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
İhbar üzerine çevreye polis ekipleri sevk edildi. İkna çabalarının ardından teslim olan saldırgan emniyeyte götürüldü. Rehine tedbir amacıyla sağlık kontrolünden geçirildi.