İstanbul'da FETÖ operasyonu: 38 gözaltı

İstanbul'da FETÖ'nün güncel öğrenci yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.

Örgütün farklı illerden İstanbul’a üniversite okumak için gelen öğrencilere, daha önce örgütle irtibatı tespit edilemediği için kaydı olmayan örgüt mensubu ailelerin ev kiraladığı tespit edildi.

Yurt dışında bulunan örgüt sorumlusu tarafından görevlendirilen örgüt üyesinin, evlerin eşya, kira ve günlük giderlerinin yanı sıra maddi ihtiyaçlarını karşıladığı, evlerin örgütsel faaliyetlerini denetlendiği belirlendi.

Üniversite öğrencileri haricinde güncel öğrenci yapılanması kapsamında lise ve ilköğretimde okuyan öğrencilere de yine örgüt sorumlusu tarafından görevlendirilen örgüt üyesi tarafından FETÖ soruşturmaları kapsamında işlem gören kişilerin evlerinde sohbet düzenlendiği öğrenildi.

Soruşturmanın devamında örgütle irtibatlı ve iltisaklı ailelerin çocuklarının örgüte olan aidiyetlerini, kendileriyle ilgilenen örgüt mensuplarına bağlılıklarını artırmak için organizasyonlar düzenledikleri de tespit edildi.

Savcılıkça yapılan teknik ve fiziki takip sonucu İstanbul genelinde örgüt mensubu ve öğrenci evleriyle ilkokuldan üniversite düzeyine kadar öğrencilerden sorumlu olan toplamda 24 şüpheli belirlendi.

Teknik takibin devamında öğrencileri örgütsel faaliyetlere yönlendiren ve güncel öğrenci yapılanmasında faaliyet yürüten 21 şüpheli ile birlikte toplamda 40 şüpheli tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 40 şüphelinin adreslerini belirleyerek operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda 38 şüpheli yakalandı.