İstanbul'da 'gaybubet evleri'ne baskın: Himmet parası, altın ve FETÖ imzalı saatler...

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İstanbul'da düzenlenen FETÖ operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri "gaybubet evi" olarak bilinen hücre evlerine operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında eyalet imamları, İstanbul il imam yardımcısı, polis ve asker mahrem imamları ile ByLock kullanıcılarının da aralarında bulunduğu 19 kişi yakalandı.

Sahte kimlik kullandığı belirlenen zanlıların evlerinde yapılan aramalarda gaybubet evinin giderlerini karşılamak ve örgüt mensuplarına dağıtılmak üzere zarflara konulmuş hazır himmet paraları ele geçirildi.



Operasyonda çok sayıda dijital materyalin yanı sıra, altın ve örgüt elebaşı Fethullah Gülen imzalı saatlerin de ele geçirildiği bildirildi.