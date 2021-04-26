İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik sakin seyrediyor

Türkiye genelinde, 22 Nisan Perşembe günü 19.00'da başlayan 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi.



Haftanın ilk iş gününde ana arterlerde trafik yoğunluğunun sakin seyrettiği gözlendi.



15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Edirne istikametinde trafik yoğunluğu gözlenirken, her iki köprünün Ankara istikametinde ise akıcı şekilde sürüyor.



D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu gibi ana arterlerde genel olarak trafik sakin seyrederken, araç arızaları ve trafik kazaları nedeniyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğunun oluştuğu görüldü.



İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 09.00 itibarıyla yüzde 42 olarak ölçüldü.

